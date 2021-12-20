На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей постійно перебувають від 600 до 800 офіцерів та генералів Російської Федерації. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у понеділок, 20 грудня.

Кадрові російські військові перебувають на командних посадах 1 та 2 армійських корпусів російських окупаційних військ. За даним розвідки, після бойових дій на території України генерали та офіцери збройних сил РФ отримують державні нагороди та кар’єрне зростання у російській армії.

Розвідка наводить приклад генерала Сергій Кузовлєв, який формував другий армійський корпус. Після повернення до Росії він став командувачем 20-ї, а потім 8-ї армії, а згодом був призначений заступником командувача Південного військового округу ЗС РФ.

За даними ГУР МО, 1 та 2 армійські корпуси російських окупаційних військ формували на базі батальйонних-тактичних груп ЗС РФ, які зайшли на територію України у серпні та вересні 2014 року.