На окупованому Донбасі постійно перебувають сотні російських офіцерів та генералів
На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей постійно перебувають від 600 до 800 офіцерів та генералів Російської Федерації. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у понеділок, 20 грудня.
Кадрові російські військові перебувають на командних посадах 1 та 2 армійських корпусів російських окупаційних військ. За даним розвідки, після бойових дій на території України генерали та офіцери збройних сил РФ отримують державні нагороди та кар’єрне зростання у російській армії.
Розвідка наводить приклад генерала Сергій Кузовлєв, який формував другий армійський корпус. Після повернення до Росії він став командувачем 20-ї, а потім 8-ї армії, а згодом був призначений заступником командувача Південного військового округу ЗС РФ.
За даними ГУР МО, 1 та 2 армійські корпуси російських окупаційних військ формували на базі батальйонних-тактичних груп ЗС РФ, які зайшли на територію України у серпні та вересні 2014 року.