Росіяни повністю контролюють «органи влади» псевдореспублік, потоки контрабанди та кордон

За даними контррозвідки Служби безпеки України (СБУ) російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) управляє окупованими територіями Донбасу за допомогою так званих «міністерств державної безпеки», працівників управління «В» (групи «Вимпєл») і оперативних груп ФСБ, які постійно перебувають на окупованих українських територіях. Таким чином росіяни контролюють «органи влади» псевдореспублік, потоки контрабанди та кордон, повідомляють у своєму розслідуванні журналісти проекту «Радіо Свобода» «Донбас.Реалії».

«У Луганську вказана група складається орієнтовно з 13 осіб, в Донецьку – близько 15. Їх очолюють кадрові співробітники центрального апарату Федеральної служби безпеки Російської Федерації і їхній особовий склад складається із кадрових оперативних співробітників ФСБ РФ», – розповів журналістам представник контррозвідки.

За його словами, як правило, це співробітники Воронезького, Ростовського і Краснодарського регіональних управлінь ФСБ. Ротації періодичні, два або чотири місяці, у залежності від обставин.

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У відомстві також назвали імена п’яти керівників цих груп, які час від часу бувають на Донбасі. Олександр Шингирьов (позивний «Арбат»), Олексій Корнєв (позивний «Айсберг»), Костянтин Максимов (позивний «Карел»), Станіслав Полянцев (позивний «Бродяга»), Андрій Курилкін (позивний «Дипломат»).

Керівники оперативних груп ФСБ Росії на Донбасі. фото Радіо Свобода

Усі зазначені особи відповідають за декілька напрямків роботи. Мова йде зокрема про забезпечення контррозвідувального режиму на окупованих територіях, контроль за так званими органами влади окупованих територій. Крім того до їх завдань належить: контроль за діяльністю оперативних працівників «МДБ»; забезпечення контррозвідувального режиму на окупованих територіях; контроль за так званими «органами влади»; організація охорони «кордону» «ЛДНР» з Росією та територіями, підконтрольними уряду України; шифрований спеціальний зв'язок; управління секретними в'язницями, на кшталт донецької «Ізоляції».

Що стосується так званих «міністерств державної безпеки» «ДНР» та «ЛНР», то оперативні групи ФСБ Росії використовують їх як допоміжні структури. Ці так звані «міністерства» були створені наприкінці 2014 року. За даними контррозвідки СБУ, багато співробітників «МДБ» є колишніми працівниками українського МВС. Натомість керівний склад – громадяни Росії, які в Україні перебувають під вигаданими іменами.

Голова так званого «МДБ» «ЛНР» Анатолій Антонов насправді Рашид Садиков. Справжнє ім’я керівника «МДБ» угруповання «ДНР» Володимира Павленка – Володимир Євдокімов. Також громадянами Росії є співробітники «МДБ» «ЛНР» Микола Куренков і Микола Кравцов. Їхні справжні прізвища Курочкін і Крайній.

«МДБ» відповідає не лише за політичну ситуацію, воно відповідає за ситуацію навколо можливих злочинів серед військових, накопичення зброї, контрабанди зброї – все ж тече до Росії. Водночас вони відповідають за особливі позиції, наприклад, за сигарети. Там три великі обладнані фабрики, які виробляють контрабандні цигарки – в Дебальцевому, біля Донецька та Луганської області», – розповів журналіст латвійського видання «Спектр» Дмитро Дурнєв.

Він також зазначив, що останнім часом ці підприємства значно розширилися, оскільки з'явилися ринки збуту за межами Луганська та Донецька. «Продукція підпільних тютюнових фабрик виявляється у всій Західній Європі, вона і у Великій Британії є», – додав журналіст.

Також на Донбасі перебувають бойові групи російського спецпідрозділу «Вимпєл». Здебільшого вони складаються з п’яти військовослужбовців. З-поміж іншого, стверджують в СБУ, до їхніх функцій входить супроводження російських посадовців, які інкогніто приїжджають на Донбас, а також виконання бойових завдань на лінії фронту.

Як інформував ZAXID.NET, раніше суд у Ростові-на-Дону оприлюднив матеріали кримінальної справи, у яких підтверджується присутність регулярної російської армії на Донбасі.