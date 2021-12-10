Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна не має достатньо військових ресурсів, аби відбити можливе повномасштабне вторгнення Росії. Про це пише The New York Times.

Буданов заявив, що без значної допомоги Заходу в України мало шансів у відкритому протистоянні з Росією.

«На жаль, на даному етапі необхідно бути об'єктивним. Без підтримки західних сил у нас недостатньо військових ресурсів для відбиття повномасштабного нападу Росії, якщо він почнеться», – заявив Буданов.

Керівник Головного управління розвідки зазначив, що найгірший сценарій можливого повномасштабного вторгнення Росією почнеться з авіаударів та ракетних обстрілів, які будуть націлені на боєприпаси та захисників України.

Це, зі свого боку, порушить координування оборони й забезпечення фронту. Після цього уся відповідальність ляже на польових командирів фронту.

«Вони триматимуться, поки є патрони. Вони зможуть використати те, що матимуть при собі, але повірте мені, без доставки резервів не змогла б вистояти жодна армія у світі», – перконує розвідник.

За даними ГУР Міноборони України, Росія накопичує війська на певному віддаленні від кордону України. Розвідка допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Так, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі. Наразі відомо, що РФ зосередила 115 тис. військових біля українських кордонів і в Криму.

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу Росії на Україну та у серйозності намірів Володимира Путіна. За даними Bloomberg, остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.

7 грудня президент США Джо Байден обговорив із Путіним ескалацію на російсько-українському кордоні. Під час розмови американський лідер висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських країн стягненням сил Росії до українських кордонів. Він наголосив: у разі військової ескалації США та союзні країни вдаватимуться до «серйозних економічних та інших заходів» щодо Росії.

Президент США також підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і закликав до деескалації та повернення до дипломатії.У відповідь на зауваження Байдена Путін заявив, що «не слід перекладати відповідальність на плечі Росії», нібито це саме НАТО здійснює небезпечні спроби «опанування української території» та нарощує військовий потенціал біля РФ.