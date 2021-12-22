У Росії останні три місяці активізувався набір груп найманців для «бойових відряджень» на український Донбас. При цьому найманцям не пояснюють завдання і хто керуватиме процесом. Про це пише російський сайт Meduza.

Журналісти цього сайту поспілкувалися із вербувальником, найманцями з бойовим досвідом, бойовиками «Союзу добровольців Донбасу» та вихідцями з армії, спецслужб та спецпідрозділів МВС Росії – загалом з вісьмома співрозмовниками.

За їхніми словами, набір йде не лише в Росії, а й у невизнаних утвореннях «ЛНР» та «ДНР». Один з вербувальників розповів, що набір найманців розпочався ще три місяці тому. Проте більшість опитаних найманців отримали пропозиції в останні кілька тижнів, а жителі окупованих територій «десь місяць тому».

Один із найманців ПВК Вагнера розповів, що отримав пропозицію їхати в Україну восени і його це насторожило. Тренувальною базою «рекрутер» назвав центр Міноборони РФ у Веселому під Ростовом-на-Дону. Попри обіцяну зарплату в 240 тис. російських рублів на місяць (близько 88 тис. грн) він відмовився, зазначивши, що такого широкого набору на «український напрямок» не було вже кілька років.

Найманці розповіли, що вербувальники представляються зв’язковими з Міноборони Росії, але їм не вірять – ті не можуть назвати конкретних осіб, розповісти про умови контракту, а оплата за «відрядження» дуже відрізняється. У деяких випадках їм казали, що передоплати не буде.

«Прозвучала чудова фраза: все спорядження шукаєте на місці. Хто в темі розуміє, що на цьому моменті вже можна починати приколюватися і сміятися», – розповів один із найманців.

«Платять 160 [тис. рублів на місці базування і 320 на фронті – це брехня, просто брехня. Дурнів шукають. Головна вимога – щоб ти приїхав і заткнув собою дірку у корпусі [1 армійський корпус (Донецьк) та 2 армійський корпус (Луганськ)]», – сказав інший найманець.

Багато хто відмовився від пропозицій і сумнівається в тому, що російська армія залучить найманців до масштабних боїв. Вони вважають, що, швидше за все, їх кинуть на охорону об’єктів на окупованому Донбасі або на зачистку «місцевого бандитизму». Реальних цілей «відрядження» кандидатам не окреслили.

Співрозмовники також розповіли, що у «ДНР» та «ЛНР» вже зібрали формування, які вони назвали «бригадами Дірлевангера» – на честь спецкоманди СС, яка у Другу світову війну відзначилася масовими вбивствами мирного населення. За їхніми словами, у них набрали колишніх ув’язнених-кримінальників у віці за 45 років. Ці загони базуються у Луганську та Донецьку, але їм також не поставили чітких цілей.

Про те, що перед сформованими загонами можуть поставити реальні бойові завдання, співрозмовники не наважуються навіть розмірковувати. «Взагалі не розумію, як вони [влада Росії] це бачать», – заявив досвідчений найманець, поінформований у наборах.

Водночас ніхто зі співрозмовників видання не вірить, що Росія готова вдатися до повномасштабної війни з Україною. За їхніми словами, все закінчиться «глухим кутом» і провалом, оскільки рівень підготовки набраних найманців вкрай низький, а всі фахівці наразі перебувають у бойових відрядженнях в Африці або в Сирії.

«Туди [на Донбас] просто не хочуть їхати, бо там [українська] регулярна армія. Проти неї дуже складно воювати. Якщо є регулярна армія, то втрати будуть великими», – зізнався ветеран ПВК Вагнера.

Можливе нове вторгнення Росії в Україну: що відомо

Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тис. російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

У разі вторгнення в Україну, Росії загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT та обмеження ввезення в цю країну смартфонів і запчастин до літаків. У РФ вже заявили, що «виживуть», якщо це станеться.

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи і, відповідно, щодо невключення до складу Альянсу України. Натомість США дотримуються позиції, що Україна сама повинна обирати, з ким себе асоціювати.

Попередньо, за інформацією розвідки, напад Росії на Україну може статися наприкінці січня або на початку лютого. Карту ймовірного нападу раніше опублікували іноземні ЗМІ.