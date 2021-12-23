Тристороння контактна група домовилася про відновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі. Про це повідомила українська делегація у ТКГ у середу, 22 грудня.

«На засіданні було досягнуто спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню в межах відповідних заходів, узгоджених 22 липня 2020 року, що засвідчується, зокрема, й представниками ОБСЄ», ­– йдеться у повідомленні.

Виконувач обов’язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін заявив, що вперше за довгий час існує реальна можливість забезпечити режим припинення вогню на лінії зіткнення на Луганщині та Донеччині.

«Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього кроку», – заявив він.

Делегація зазначила, що здатність гарантувати повне виконання відповідних обіцянок та реалізувати припинення вогню «означатиме й можливість пройти шляхом миру та через інші необхідні пункти».

Зазначимо, режим «тиші» діє на Донбасі з липня 2020 року, коли на засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі. Попри досягнуті домовленості російські найманці систематично зривають режим тиші та вдаються до обстрілів українських позицій.