Внаслідок обстрілів бойовиків у зоні бойових дій на Донбасі 16 грудня загинув український військовий. Ще один боєць дістав поранення, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Пораненого військового доставили до лікарні. Його стан оцінюють як задовільний.

У відомстві розповіли, що загалом вчора, 16 грудня, бойовики п'ять разів порушували режим тиші, зокрема один раз використовували заборонене озброєння.

У районі Золотого-4 та Травневого бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів, а біля Новолуганського та Павлополя – зі стрілецької зброї.

Поблизу Пісків відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових кулеметів. У штабі зазначили, що українські військові стріляли у відповідь, але з не забороненої зброї.

Станом на 7:00 17 грудня порушень режиму тиші не фіксували.