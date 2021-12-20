Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Про це повідомили у пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.

«З початку доби, станом на 11:00, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування», – йдеться в повідомленні.

Пораненим військовим надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я одного бійця тяжкий, другого – середньої тяжкості.

У штабі також зазначили, що наразі криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна. За минулу добу підрозділами поліції зведених загонів перевірено 3190 транспортних засобів, 3448 осіб, а також виявлено 45 адміністративних правопорушень та розкрито 11 злочинів.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 760 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 937 осіб.

Зазначається також, що піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 59 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що у плані оборони України у разі вторгнення Росії вперше прописали дії для кожної інституції та структури.