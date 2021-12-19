У плані оборони України у разі вторгнення російських військ прописано детальний план дій кожної інституції та структури, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Він зазначив, що залучення всіх відомств у плані оборони передбачено вперше в історії України.

«Раніше план оборони – це був Генштаб, Збройні сили та групи, які стосуються сектору безпеки та оборони. Цей план оборони – значно ширший документ. Усі відомства, що мають до цього стосунок, визначені як структури, які братимуть у цьому участь. Центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші інституції – усі будуть залучені до цього питання», – розповів Данілов в ефірі телеканалу «Апостроф TV», пише «Цензор.НЕТ».

«Тому що якщо, не дай Боже, буде війна, війна – це справа всіх. Не може бути такого, що одні органи будуть залучені, а інші спостерігатимуть і дивитимуться, чим усе це закінчиться», – додав очільник РНБО.

Він зазначив, що така ситуація була, «коли, на жаль, Російська Федерація через своїх агентів мала тотальний вплив на наш сектор оборони, коли у нас міністром оборони був громадянин Російської Федерації і навіть не один».

Нагадаємо, що Росія продовжує стягувати війська до українського кордону. Низка розвідувальних служб, включно з українською розвідкою, прогнозували, що Росія може вторгнутися в Україну наприкінці січня або на початку лютого. Також ЗМІ публікували карту можливого нападу Росії на Україну.