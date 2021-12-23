Президент країни-агресора Володимир Путін звинуватив українську владу у тому, що вона нібито готує якусь військову операцію на Донбасі. Однак, у Міністерстві закордонних справ України це заперечують і заявляють, що слова російського президента «не відповідають дійсності». Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка.

Зазначимо, що сьогодні, 23 грудня, російський президент звинуватив українську владу в нібито підготовці військової операції на Донбасі.

«Тепер нам кажуть: війна, війна, війна. Складається враження, що, може, готують третю військову операцію (на Донбасі), і нас заздалегідь попереджують: не втручайтеся, не захищайте цих людей. А будете захищати – будуть нові санкції. Готуються, може, до цього», – сказав Путін.

Натомість Ніколенко заперечив слова президента країни-агресора. За його словами, Україна насправді прагне виключно миру і демонструє це своєю роботою задля зрушення з місця мирного процесу – насамперед у «нормандському форматі».

«Ба більше, глава офісу президента України та наша делегація в Тристоронній контактній групі проробили титанічну роботу, аби вчора добитися відновлення режиму припинення вогню», – сказав Ніколенко.

У МЗС закликали РФ сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню та завершенні збройного конфлікту на сході України.

«Люди по обидві сторони лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях заслуговують на мир і спокій, особливо напередодні новорічних свят», – зазначили у вітчизняному зовнішньополітичному відомстві.

Як інформував ZAXID.NET, ТКГ домовилася про відновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі. Українська делегація заявила, що вперше за довгий час існує можливість забезпечити «тишу» на лінії зіткнення.