Франківський районний суд Львова виніс вирок Роману Гнатіву, який підробив підписи президента будівельної корпорації «Карпатбуд» для привласнення квартири в одному з житлових комплексів. Суд призначив йому 4 роки і 2 місяці увʼязнення.

Як вказано в матеріалах справи, у 2022 році Роман Гнатів разом зі спільниками організував шахрайську схему для привласнення квартири будівельної корпорації «Карпатбуд». Для оформлення квартир на наближених до себе людей, він підробляв підписи президента будівельної компанії на договорах купівлі-продажу. Також злочинна група підробила довідку про сплату 2,8 млн грн за квартиру та акт прийому-передачі, підписавши їх від імені президента «Карпатбуду». Після цього Роман Гнатів отримав довіреність від нібито покупчині помешкання, з яким звернувся в ЦНАП для реєстрації квартири.

У суді Роман Гнатів свою провину визнав і у вчиненому розкаявся. Раніше він вже був засуджений за шахрайство.

Враховуючи обставини справи, суддя Франківського райсуду Юрій Ванівський визнав Романа Гнатіва винним за ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення печаток), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ та призначив йому 4 роки і 2 місяці позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в апеляції.

Корпорація «Карпатбуд» заснована Юрієм Карвацьким 25 років тому. Фірма будує низку житлових будинків у Львові та сусідніх громадах.