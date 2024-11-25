Семиповерховимй будинок на вул. Снопківській, 18а без жодних дозволів

Львівський апеляційний суд арештував 23 квартири, шість гаражів і 23 нежитлові приміщення в незаконному семиповерховому будинку на вул. Снопківській, 18а. Майже 10 років прокуратура та Львівська міська рада в суді намагаються оскаржити це будівництво та знести самобуд.

Йдеться про багаоквартирний житловий будинок на вул. Снопківській, 18а, який збудували ще у 2015 році без відповідних дозволів. За інформацією NGL.media, офіційними забудовниками семиповерхівки були 85-річна пенсіонерка Ганна Хайба, її племінник Ярослав Шоломович та його донька Мирослава Лев. Згодом Мирослава Лев подала на родичів в суд, аби узаконити самобуд. Пізніше вони підписали мирову угоду, за якою Ярослав Шоломович отримав медичний центр «Корона Мед» на Снопківській, 18 та готель «Купава» на вулиці Комарова, 17. Його донька Мирослава Лев отримала в користування готель, а Ганна Хайба – багатоповерхівку.

Міська Державна архітектурно-будівельна інспекція та Львівська міська рада оскаржили мирову угоду забудовників в апеляції. Тоді виявилося, що частину незаконної багатоповерхівки збудували на землі комунальної лікарні. У травні 2016 року суд задовольнив апеляцію та передав справу на повторний розгляд, а через місяць Залізничний районний суд закрив провадження.

У 2016 році співвласниця фірми «Альфатеррабуд», яка зареєструвала на квартири право власності, Ганна Хайба в межах кримінальної справи заплатила 8,5 тис. грн штрафу за незаконне будівництво на самовільно зайнятій ділянці. Однак відтоді ані міська рада, ані прокуратура не вирішили, що робити із самобудом.

У червні прокуратура звернулася з позовом до «Альфатеррабуд» та ТзОВ «Віта Девелопмент» про припинення права власності на квартири та усунення перешкод у користуванні землею для міської ради. В межах забезпечення позову прокуратура просила накласти на квартири та іншу нерухомість у цьому будинку арешт, однак у липні Галицький районний суд це прохання не задовольнив.

14 листопада Львівський апеляційний суд цю ухвалу скасував та наклав арешт 23 квартири, шість гаражів і 23 нежитлові приміщення в незаконному семиповерховому будинку на вул. Снопківській, 18а. Цю постанову можна оскаржити в касації.

ТзОВ «Альфатеррабуд» зареєстроване у 2016 році Ганною Хайбою та Оксаною Андрусишин. У листопаді 2021 року одноосібною власницею компанії стала Мирослава Лев. Зараз більшість квартир і гаражів приватизовані цією компанією. ТзОВ «Віта Девелопмент» зареєстроване у 2018 році та має у власності на вул. Снопківській одну квартиру та один гараж. Компанія належить підприємцю з Бродів Юрію Халамендику та львів’янці Вікторії Костюк.