Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден мали телефонну розмову. Відповідна заява з короткими підсумками з’явилася на сайті Білого Дому пізно увечері в неділю, 2 січня.

«Президент Байден чітко дав зрозуміти, що США та їхні союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну. Лідери висловили підтримку дипломатичним зусиллям, які починаються наступного тижня з двостороннього діалогу по стратегічній стабільності, у НАТО та в Організації безпеки і співробітництва в Європі», – йдеться в заяві Білого Дому.

Також зазначається, що Байден підкреслив відданість Штатів суверенітету та територіальній цілісності України, а також підтримав заходи зміцнення довіри для деескалації напруженості на Донбасі і активну дипломатію для імплементації Мінських домовленостей.

Зазначимо, що на сайті Офісу президента, а також офіційних сторінках у Facebook нічого про розмову з президентом США не було. Лише в Instagram Володимир Зеленський написав, що розмова з Байденом «вкотре довела, що відносини між нашими країнами міцні й особливі».

«Впевнений, що спільними діями нам вдасться не допустити подальшої ескалації та зберегти мир у Європі», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, що 30 грудня Джо Байден провів переговори телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним, у яких пригрозив рішучою відповіддю в разі нападу на Україну.