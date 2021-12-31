Увечері в четвер, 30 грудня, відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Ця розмова двох президентів стала другою за місяць і тривала 50 хвилин.

За інформацією Білого дому, президент США Джо Байден у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним «дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну». Також Байден закликав Росію до деескалації напруги щодо України.

Президент США висловив підтримку дипломатичним переговорам у двосторонньому і багатосторонньому форматах, у тому числі діалогу зі стратегічної стабільності США-РФ, у Раді НАТО-Росія, а також ОБСЄ, які пройдуть 10-13 січня.

Байден повторив, що суттєвий прогрес у цих діалогах може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації.

Нагадаємо, переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня. Також очікується, що представники Москви і НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.

Зазначимо, що про рішучі санкції у разі вторгнення Росії в Україну Байден також заявляв під час розмови з Путіним 7 грудня.

У свою чергу президент Росії Володимир Путін сказав під час розмови з президентом США Джо Байденом, що санкції проти РФ можуть призвести до розриву відносин між країнами.

«Байден згадав, що у разі продовження ескалації вздовж українського кордону західні країни введуть масштабні санкції по лінії економічної, фінансової та військової сфер. Але наш президент одразу ж відреагував на це: якщо все-таки Захід наважиться за тих чи інших умов запровадити згадані безпрецедентні санкції, то все це може призвести до повного розриву відносин між нашими країнами. І буде завдано серйозної шкоди відносинам Росії із Заходом взагалі», – передав слова Путіна його помічник Юрій Ушаков, пишуть РИА Новости.

Крім того, за інформацією РИА Новости, помічник Путіна повідомив, що Байден не має наміру розміщувати ядерну зброю в Україні.

«Байден чітко заявив про те, що США не мають наміру розміщувати в Україні ударні наступальні озброєння», – сказав він.

Ймовірність нового вторгнення Росії в Україну: що відомо

Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тис. російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

У разі вторгнення в Україну, Росії загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT та обмеження ввезення в цю країну смартфонів і запчастин до літаків. Про підготовку жорстких санкцій проти Росії також заявив Євросоюз.

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи і, відповідно, щодо невключення до складу Альянсу України. Натомість США дотримуються позиції, що Україна сама повинна обирати, з ким себе асоціювати. Перемовини між США, НАТО і Росією з цього питання пройдуть 10 і 12 січня.

Попередньо, за інформацією розвідки, напад Росії на Україну може статися наприкінці січня або на початку лютого. Карту ймовірного нападу раніше опублікували іноземні ЗМІ.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з подальшими десантними ударами на сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь. Водночас американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомляють, що Росія може почати новий напад на Україну з Азовського моря.