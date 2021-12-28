Товари військового призначення постачають під виглядом «гуманітарних конвоїв»

Російські військові приховано звозять залізничним та автомобільним транспортом із Росії в окуповані райони Донбасу пальне, бойову техніку, озброєння, боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати. Як розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони в Facebook, товари військового призначення постачають під виглядом «гуманітарних конвоїв».

«Росією значно збільшено постачання до з’єднань і частин окупаційних військ бойових броньованих машин, як нових, так і відновлених або модернізованих на російських ремонтних підприємствах», – йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що держава-агресор відправляє на в ОРДЛО кадрових військових та найманців для комплектування посад за окремими військовими спеціальностями. Серед них розвідники, снайпери, артилеристи, зв’язківці, фахівці радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, кілька днів тому в ГУР Міноборони констатували, що командування окупаційних військ Росії нарощує заходи бойової підготовки в з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів.

Як інформував ZAXID.NET, за даними Ради безпеки і оборони України, біля кордонів нашої країни на відстані 200 км знаходиться 122 тис. російських військових, на відстані 400 км – 143,5 тис. 25 грудня стало відомо, що Південний військовий округ держави-агресора повертає 10 тис. російських військових у місця постійної дислокації після місяця «польових занять».