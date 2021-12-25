Південний військовий округ держави-агресора повертає 10 тис. російських військових у місця постійної дислокації після місяця «польових занять».

Військові повертаються після занять на полігонах Астраханської, Волгоградської і Ростовської областей, Ставропольського і Краснодарського країв, Північного Кавказу, а також військових баз Росії у Вірменії, окупованих Криму, Абхазії та Південної Осетії, інформує «Ехо Москви».

Підготовку проходили батальйонні тактичні групи та «тактичні групи родів військ усіх з'єднань і військових частин ППО».

У прес-службі військового округу повідомили про завершення етапу бойового злагодження відділень, екіпажів та розрахунків у мотострілецьких з'єднаннях, військових частинах родів військ та спеціальних військ, пише російський «Інтерфакс».

Як інформував ZAXID.NET, за даними Ради безпеки і оборони України, біля кордонів нашої країни на відстані 200 км знаходиться 122 тис. російських військових, на відстані 400 км – 143,5 тис.