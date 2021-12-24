Росія останніми тижнями продовжувала нарощувати сили в окупованому Криму

Американська компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки, які підтверджують стягування російських військ до українських кордонів. Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що нові супутникові знімки підтверджують, що Росія останніми тижнями продовжувала нарощувати сили в окупованому Криму. На оприлюднених знімках показано військову базу на півострові. На фото від 13 грудня вона була наполовину порожня, але на той час туди прибули сотні бронетранспортерів, танків, самохідної артилерії та засобів ППО.

«За останній місяць наші супутникові знімки з високим дозволом дозволили зафіксувати низку нових російських військ у Криму, а також на кількох полігонах на заході Росії вздовж периферії кордону з Україною», – повідомили в Maxar Technologies.

Інші супутникові знімки вказують на нарощування сил на полігоні Солоті неподалік кордону з Україною, у російському місті Єльня приблизно за 260 км на північ від кордону та на полігоні Погоново біля Воронежа.