Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що російсько-американські перемовини відбудуться «одразу після новорічних канікул»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що переговори зі Сполученими Штатами на тему так званих «гарантій безпеки» (вимоги Москви нерозширення Північноатлантичного Альянсу) пройдуть за день до саміту Росія-НАТО.

Як повідомила «Українська правда», раніше представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вирішив скликати зустріч РФ-НАТО 12 січня. За словами російського міністра закордонних, за день до цього Москва проведе переговори з Вашингтоном. Темами обговорення стануть вимоги Кремля щодо нерозширення НАТО, зокрема, президент РФ Володимир Путін хоче гарантій, що Україна не вступить до Альянсу.

«Зі США ми проводитимемо основний раунд переговорів, який відбудеться відразу після завершення новорічних канікул. НАТОвці запропонували вустами Столтенберга як генсекретаря, але ясно, що це з подачі США, відразу після цього – через день – провести засідання ради Росія -НАТО», – сказав він в інтерв’ю російським пропагандистам у понеділок, 27 грудня.

Зазначимо, що останні переговори у форматі Росія-НАТО відбулися в липні 2019 року, і з того часу усі спроби призначити дату зустрічі провалилися. Україна хоче брати участь у безпекових консультаціях Сполучених Штатів, Європейського союзу чи НАТО з Росією.

17 грудня російське міністерство закордонних справ опублікувало «проекти договорів» про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, які «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».

Рішення про перемовини Росії і США та проведення засідання ради Росія-НАТО ухвалювалися на тлі стягнення Росією своїх військ поблизу України.

Ймовірність нового вторгнення Росії в Україну: що відомо

Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тис. російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

У разі вторгнення в Україну, Росії загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT та обмеження ввезення в цю країну смартфонів і запчастин до літаків. Про підготовку жорстких санкцій проти Росії також заявив Євросоюз.

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи і, відповідно, щодо невключення до складу Альянсу України. Натомість США дотримуються позиції, що Україна сама повинна обирати, з ким себе асоціювати.

Попередньо, за інформацією розвідки, напад Росії на Україну може статися наприкінці січня або на початку лютого. Карту ймовірного нападу раніше опублікували іноземні ЗМІ.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з подальшими десантними ударами на сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь. Водночас американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомляють, що Росія може почати новий напад на Україну з Азовського моря.