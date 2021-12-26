У Кремлі вважають «питанням життя і смерті» для Росії розширення НАТО на терени пострадянського простору, зокрема в Україну. Про це в інтерв'ю пропагандистському каналу Росія 1 заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує ТАСС.

«Поширення НАТО на такі країни як Україна, інші країни, які були на території Радянського Союзу… Звичайно це вже питання, ну, фактично, життя і смерті для нас», – сказав він.

Він пожалівся, що НАТО обмануло Росію, нібито обіцяючи не розширюватися на схід. У Кремлі вважають, що через це безпека Росії зараз під загрозою.

«Протягом двох останніх десятиліть, навіть більше, напевно, нас методично обманювали, причому в результаті цього обману ми прийшли до ситуації, коли наша безпека перебуває під загрозою. Перебуває під загрозою продовження цього самого обману. Перебуває під загрозою подальшої експансії й політичної, і військової інфраструктури НАТО в бік наших кордонів», – зауважив речник Кремля.

Він зазначив, що Москва очікує на переговори з Вашингтоном, на яких вимагатиме від США гарантувати невступ України до НАТО.

Пєсков заявив, що затягування переговорів щодо гарантій безпеки «абсолютно не влаштує російську сторону».

Як інформував ZAXID.NET, 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії опублікувало вимоги щодо гарантій безпеки з боку США та НАТО, де закликало їх не розширювати Альянс на схід і не включати до нього держави, які раніше входили до СРСР, зокрема Україну.

Окрім того, Росія вимагає від держав-членів НАТО відмовитися від будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території всіх інших держав Європи тощо.

У НАТО після цього заявили, що готові до конструктивного діалогу з Росією, але відносини з Україною стосуються лише самої країни та 30 членів-держав Альянсу.