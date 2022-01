За даними спецслужб, Кремль розробив військову операцію за участю 175 тис. військових, біля кордонів наразі 100 тис. військових

Американська газета The New York Times склала та опублікувала карту, на якій показала розташування військ держави агресора – Росії вздовж кордону з Україною. За даними The New York Times, російські війська оточують Україну з трьох сторін загрожують ескалацією конфлікту з Україною та потенційно можуть відкрити новий фронт, пише УНН.

Як повідомляють у виданні, карту складено на основі даних від українських та західних чиновників, а також незалежних військових аналітиків та супутникових знімків. На карті вказано рід військ, їх чисельність, види техніки.

На карті газети вказано десять основних скупчень російських військ у межах досяжності українського кордону. Майже всі вони, за даними видання, включають артилерію, важку техніку та танки.

За даними The New York Times Дві групи військ розташовані біля кордону з Білоруссю, поряд із містами Єльня (Смоленська область) та Клинці (Брянська область). Ще три групи розташувалися неподалік від російського Воронежа, зазначено на карті. Ці війська можуть безпосередньо загрожувати Києву у разі проведення воєнної операції.

Для збільшення натисніть на зображення

Ще одну групу дислоковано в районі Волгограда, дві – біля кордону з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Ще два розташування військових, за її даними, – у міста Коренівськ (Краснодарський край, тільки артилерія) та на території анексованого Криму.

The New York Times з посиланням на дані спецслужб США пише, що Кремль розробив військову операцію за участю 175 тис. військових. Натомість за даними західних та українських чиновників, біля кордону з Україною зараз перебувають 100 тис. військових.

На думку аналітиків, поки що неясно, чи планує Москва входити на територію України. При цьому, зазначають вони, зараз Росія перебуває на шляху до отримання всього, що необхідно для початку вторгнення.