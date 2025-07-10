Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Києва, є загиблі та поранені

У ніч на четвер, 10 липня, російські окупанти масовано атакували Україну, застосувавши ударні безпілотники та ракети по низці областей.Загалом росіяни випустили понад 400 повітряних цілей, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

За словами президента Володимира Зеленського, російський масований комбінований удар тривав майже десять годин. У Повітряних Силах уточнили, що російські повітряні цілі зайшли у повітряний простір України вже о 18:00 9 липня.

Загалом росіяни застосували проти України 415 засобів повітряного нападу:

397 дронів типу Shahed та БпЛА-імітаторів з напрямків російських Брянська, Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла та Міллєрова;

вісім балістичних ракет «Іскандер-М» з Брянщини;

шість крилатих ракет Х-101 з Саратовської області Росії;

чотири зенітні керовані ракети С-300 з Курщини.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результати роботи ППО у ніч на 10 липня

Станом на 10:00 10 липня Повітряні сили підтвердили збиття усіх вісьмох балістичних ракет «Іскандер-М» та шістьох крилатих ракет Х-101. Також українська ППО збила 164 дрони типу Shahed. 204 дрони та ракети локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Повітряні сили зафіксували влучання росіян у вісьмох локаціях – загалом туди влучили 33 дрони. Ще на 23 локація впали уламки дронів.

Основним напрямком російської атаки у ніч на 10 липня став Київ. Там дрони пошкодили житлові будівлі та майже повністю. знищили місцеву амбулаторію. Внаслідок атаки загинули дві людини, а ще щонайменше 16 зазнали поранень.