Організаторкою підпалів була 13-річна дівчина

В Одесі затримали завербовану росіянами 13-річну дівчину та її матір, які знищили військовий евакуаційний автомобіль. Про це у четвер, 10 липня, повідомила Служба безпеки України.



«Неповнолітня була завербована через телеграм-канал із пошуку легкого заробітку. Її куратор дистанційно координував її дії та обіцяв грошову винагороду за виконання диверсійних завдань», – йдеться у повідомленні.



Як з’ясували слідчі, дівчина підпалила релейну шафу Одеської філії «Укрзалізниці» та потім залучила свою матір до підпалу 5 липня евакуаційного автомобіля, який використовувався для вивезення поранених з фронту.



Крім того, російській куратор відпрацював завдання щодо виявлення та фотофіксації місць скупчень військовослужбовців Збройних сил України.



«Наразі 58-річній жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (надання допомоги державі-агресору). Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітньої», – додали в СБУ.

Нагадаємо, 7 липня контррозвідка Служби безпеки зірвала спробу росіян здійснити теракт у прифронтових регіонах України. Агенти ФСБ планували підрив воїнів «Азову» в Запоріжжі.