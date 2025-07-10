Одразу після скандалу з висловлюваннями Grok Ілон Маск представив його нову версію

Генеральна директорка соцмережі «Ікс» (колишній твітер) Лінда Яккаріно подала у відставку на тлі скандалу навколо антисемітських висловлювань чат-боту на основі штучного інтелекту Grok, який вбудований у системи ікса. До того користувачі помітили, що Grok надає схвальні відгуки діям нацистського лідера Адольфа Гітлера – зокрема, назвав геноцид єврейського народу «ефективним».

Про своє звільнення Лінда Яккаріно повідомила 9 липня в іксі. Вона повідомила, що пишається командою соцмережі та подякувала власнику ікса Ілону Маску за те, що «довірив відповідальність за захист свободи слова, реорганізацію компанії та перетворення ікса на додаток “Все”».

Лінда Яккаріно стала директоркою ікса у травні 2023 року, коли Ілон Маск оголосив, що йде з посади гендиректора соцмережі. До того вона працювала головою глобальної реклами та партнерства в NBC Universal.

Причини звільнення посадовиця не уточнила. Втім, її відставка відбулася на тлі скандалу, пов’язаного з чат-ботом Grok, розробленого компанією Маска xAI та інтегрованого в ікс. Чат-бот, який відповідає на запитання користувачів та спілкується з ними в коментарях, напередодні почав транслювати антисемітські ідеї.

У коментарях Grok надавав схвальні відгуки Адольфу Гітлеру, а також називав «ефективним» Голокост – геноцид нацистами єврейського народу за часів Другої світової війни. Крім того, чат-бот назвав себе «МехаГітлером».

На офіційній сторінці Grok 9 липня відреагували на публікації чат-бота, заявивши, що «активно працюють над видаленням неналежних повідомлень».

«З моменту отримання інформації про цей контент, xAI вжила заходів для заборони мови ворожнечі, перш ніж Grok публікуватиме дописи на X. xAI навчає лише пошуку правди, і завдяки мільйонам користувачів на X ми можемо швидко визначити та оновити модель, де можна покращити навчання», – йдеться у повідомленні Grok.

Вже у четвер, 10 липня, компанія Ілона Маска xAI повідомила про запуск Grok 4. За словами Маска, Grok 4 став найпотужнішою і світі моделлю штучного інтелекту. Чи відбулося коригування системи щодо антисемітських висловлювань, наразі невідомо.