Хоч Ілон Маск не назвав ім'я наступника компанії, ним може стати Лінда Яккаріно

Бізнесмен та мільярдер Ілон Маск планує йти з посади генерального директора мережі Twitter. Його місце може посісти топменеджерка медіахолдингу NBCUniversal Лінда Яккаріно, повідомило у четвер, 11 травня, The New York Times.

Про те, що Ілон Маск перестане бути гендиректором Twitter, він заявив на своїй сторінці у цій соцмережі. Він повідомив, що нова очільниця почне роботу за півтора місяця.

«З радістю повідомляю, що я найняв нового генерального директора для X/Twitter. Вона почне працювати приблизно через 6 тижнів! Моя роль зміниться на посаду виконавчого голови та технічного директора, нагляду за продуктом, програмним забезпеченням та системними операторами», – розповів Ілон Маск.

За даними NYT, мільярдер веде перемовини з Ліндою Яккаріно, головою глобальної реклами та партнерства в NBC Universal. Джерела видання повідомили, що перемовини перебувають на просунутій стадії, а їхня тривалість перевищила кілька тижнів. Журналісти повідомили, що ні Маск, ні Яккаріно не дали жодного коментаря щодо перемовин.

Видання зазначило, якщо Лінда Яккаріно таки обійме цю посаду, вона успадкує низку проблем після керівництва Маска. Основним викликом буде падіння дохідності соцмережі через зменшення реклами. Крім того, Twitter заборгував приблизно 1,5 млрд доларів за рік.