Новий власник Twitter Ілон Маск презентував концепцію Twitter 2.0 з покращеним сервісом повідомлень, а також голосовими дзвінками, пише у вівторок, 22 листопада, галузевий ресурс The Verge. Зустріч Маска з працівниками відбулася у штаб-квартирі соцмережі у Сан-Франциско 21 листопада.

Згідно з планом Twitter 2.0, компанія працюватиме над шифруванням повідомлень та додасть до них можливість надсилання зашифрованих відео та здійснення голосових дзвінків.

«Ми хочемо, щоб користувачі могли спілкуватися, не турбуючись про свою конфіденційність, та не турбуючись про витоки даних з Twitter... Таке вже траплялося кілька разів раніше», – сказав Маск.

Щодо витоків даних, то видання зазначає, що у 2018 році Twitter попередив, що певна кількість повідомлень між компаніями та їхніми клієнтами була доступна стороннім особам протягом понад року. А на початку 2022 року уряд США звинуватив колишнього співробітника Twitter у зламі даних користувачів.

Протягом багатьох років Twitter кілька разів запускав, а потім призупиняв послугу зашифрованих повідомлень. Але тепер Маск налаштований на розгортання цієї функції – робота над нею буде пріоритетом. Новий власник соцмережі похвалив Signal, шифрований некомерційний месенджер. Маск сказав, що розмовляв із його засновником Моксі Марлінспайком, який зараз «потенційно готовий допомогти» з шифруванням повідомлень у Twitter.