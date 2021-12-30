Олексій Данілов заявив, що Україна живе із загрозою вторгнення вже 7 років, а тому війська РФ на кондоні – не новина

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов переконаний, що російських військ біля українського кордону недостатньо для того, щоб розпочати повномасштабне вторгнення. Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Настоящее время».

«Великого скупчення російських військ ми не спостерігаємо. Є певні переміщення військ, але для нас це не критично. Для повномасштабного вторгнення потрібно, щоб їх було як мінімум у три, чотири, п'ять разів – набагато більше, ніж є на сьогодні», – сказав Данілов.

За його словами, Україна живе із загрозою вторгнення вже 7 років, а тому не є новиною, що російські війська перебувають на території Донецької і Луганської областей.

«Саме вони ведуть війну проти нашої країни. Якби їх не було, то питання Донецької і Луганської областей було би давно закрите», – сказав Данілов і додав, що найбільша загроза вторгнення є на ділянках кордону в районі Маріуполя, а також в районі Донецької та Луганської областей.

Зараз питання можливого вторгнення військ РФ піднялося на дуже високий рівень, стверджує секретар РНБО.

Водночас він зазначив, що у ЗСУ достатньо зброї, щоб зустріти ворога.

«Інша справа, що якщо буде широкомасштабне вторгнення, якщо буде задіяно авіацію, якщо буде задіяно інші інструменти впливу, це для нас буде певним викликом. Але я впевнений, що ми захищатимемо свою країну, це наша земля, і ми звідси нікуди забиратися не плануємо. І заяви, що нас не існує, що ми якась недодержава та інші, які останнім часом чомусь все частіше робить Путін, – це питання не до нас, це питання до нього», – заявив Данілов.

За його словами, згідно з останніми опитуваннями, понад 50% громадян України готові захищати країну. З них 35% готові одразу взяти до рук зброю. І завдання держави – забезпечити, щоб ця зброя у них була.