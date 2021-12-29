Міністр оборони США Ллойд Остін наказав авіаносній ударній групі ВМС США залишитися в районі Середземного моря, а не рухатися на Близький Схід. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерела у Пентагоні, зазначаючи, що відповідне рішення ухвалили через присутність російських військ біля кордону з Україною.

Йдеться про авіаносець USS Harry S. Truman і п’ять американських військових кораблів, які його супроводжують. Представник Пентагону на умовах анонімності розповів журналістам, що кораблі залишили для того, щоб заспокоїти союзників і партнерів США в регіоні.

Раніше журнал Forbes повідомляв, що два американські розвідувальні літаки 27 грудня здійснили політ менше ніж за 64 кілометри від окупованої росіянами території Донеччини та Луганщини.

Ймовірність нового вторгнення Росії в Україну: що відомо

Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тис. російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

У разі вторгнення в Україну, Росії загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT та обмеження ввезення в цю країну смартфонів і запчастин до літаків. Про підготовку жорстких санкцій проти Росії також заявив Євросоюз.

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи і, відповідно, щодо невключення до складу Альянсу України. Натомість США дотримуються позиції, що Україна сама повинна обирати, з ким себе асоціювати.

Попередньо, за інформацією розвідки, напад Росії на Україну може статися наприкінці січня або на початку лютого. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з подальшими десантними ударами на сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь. Водночас американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомляють, що Росія може почати новий напад на Україну з Азовського моря.