Два американські розвідувальні літаки 27 грудня пролетіли над східною частиною України неподалік від окупованої території Донбасу. Як зазначає журнал Forbes, це одна із перших таких місій, яку ВВС США відкрито здійснили в українському повітряному просторі.

Літаки E-8C та RC-135V здійснили політ менше ніж за 64 кілометри від окупованої росіянами території Донеччини та Луганщини. Ці літаки працюють разом – перший виявляє танки та іншу техніку, а останній реєструє їхню комунікацію. Як заявляють журналісти, кілька проходів такого дуету могли б дати американським командирам вичерпне уявлення про перебування російських військ.

Forbes зазначає, що місія відбулася після заяви міністр закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що «розгортання сил НАТО в безпосередній близькості від російських кордонів матиме найсерйозніші наслідки».

Самі розвідувальні літаки E-8C та RC-135V з’являються на будь-якому з кількох веб-сайтів, що відстежують польоти, тільки коли вони літають з увімкненими транспондерами. Як пишуть журналісти, ВВС США могли наказати екіпажам вимкнути свої транспондери для місії, однак цього так і не відбулося.

Ймовірність нового вторгнення Росії в Україну: що відомо

Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тис. російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

У разі вторгнення в Україну, Росії загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT та обмеження ввезення в цю країну смартфонів і запчастин до літаків. Про підготовку жорстких санкцій проти Росії також заявив Євросоюз.

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи і, відповідно, щодо невключення до складу Альянсу України. Натомість США дотримуються позиції, що Україна сама повинна обирати, з ким себе асоціювати.

Попередньо, за інформацією розвідки, напад Росії на Україну може статися наприкінці січня або на початку лютого. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з подальшими десантними ударами на сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь. Водночас американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомляють, що Росія може почати новий напад на Україну з Азовського моря.