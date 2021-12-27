Президент США Джо Байден підписав законопроект про оборонну політику на 770 млрд доларів, який встановлює основні напрямки та політику Пентагону. Цей документ також передбачає виділення 300 млн доларів безпекової допомоги Україні.

Законопроект Байден підписав 27 грудня, повідомляє Reuters із посиланням на Білий дім. Палата представників США прийняла законопроект переважною більшістю ще на початку грудня, а після цього його затвердив і Сенат.

Цей документ також передбачає виділення 300 млн доларів військової допомоги для України. Крім того, він санкціонує виділення 4 млрд доларів на Європейську оборонну ініціативу та 150 млн доларів на співробітництво у сфері безпеки в Балтії. Ще 7,1 млрд доларів планують спрямувати на Тихоокеанську ініціативу з підтримки Тайваню.

Зазначимо, що за підрахунками МЗС України, за 2021 рік Україна отримала від США матеріально-технічну допомогу на суму понад 130 млн доларів.