Адміністрація президента США Джо Байдена підготувала пакет із додатковою військовою допомогою Україні на 200 млн доларів, однак відклала її поставку. Про це пише NBC із посиланням на трьох осіб, знайомих із цим питанням. Зі слів джерел, партію із допомогою затримали, щоб надати можливість дипломатам розрядити напруженість на тлі ескалації з боку Росії.

Український уряд надіслав терміновий запит про військову допомогу місяць тому. Очікувалося, що самий пакет допомоги на 200 млн доларів США затвердять ще минулого тижня, однак Білий дім вирішив відкласти його доставку, щоб «дипломатичним зусиллями розрядити напруженість і зберегти важелі впливу у випадку російського нападу на Україну», кажуть співрозмовники видання.

Проте джерела кажуть, що існує низка інших варіантів подальшої допомоги Україні, включно із набагато більшим пакетом допомоги, який планують затвердять у разі подальшого вторгнення Росії.

Саме входило в партію військової допомоги на 200 млн доларів – невідомо. Як пишуть журналісти, Україна попросила системи протиповітряної оборони, протикорабельні ракети, більше протитанкових ракет Javelin, радіолокаційні системи, боєприпаси, модернізовані артилерійські боєприпаси та медичне обладнання.

Те, що пакет допомоги так і не був реалізований, викликало «невелике розчарування» України, каже одне із джерел. Водночас, коментувати цю ситуацію Офіс президента відмовився, Білий дім також не відповів на запит журналістів.