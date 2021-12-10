Країни на східному фланзі НАТО з обуренням сприйняли ідею президента США Джо Байдена про те, щоб обговорювати з Росією її дії за участі лише «ключових країн Альянсу». Про це пише агенція Bloomberg з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

За словами співрозмовника видання, одна з країн «розлючена і хоче негайних пояснень» з приводу того, що саме планує Байден.

Другий з дипломатів розповів, що союзники на східному фланзі, «які добре пам’ятають свій досвід часів СРСР», стурбовані тим, про які поступки може піднятись питання на таких перемовинах, в контекті «політичних гарантій» і обмежень на діяльність НАТО, щоб заспокоїти Путіна.

За словами дипломата, пропозиція Байдена стурбувала усі країни східного флангу Альянсу, найбільше – Литву, Латвію та Естонію, Польщу та Румунію.

Союзники побоюються, що такі перемовини зіграють на руку президенту РФ, дозволяючи внести розкол і недовіру між США та європейськими союзниками, а також всередині Європи.

Раніше у Білому домі запевнили, що Байден у розмові з Путіним не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на його вимогу не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу.

Втім, Байден погодився на переговори з Росією про те, як пом’якшити її стурбованість у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

Згодом президент США сказав, що планує для цього організувати переговори за участі принаймні чотирьох ключових союзників у НАТО та Росії.

Про які саме країни йдеться, Байден не уточнив, але напередодні переговорів із президентом Росії, а також після них, Байден спілкувався з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.