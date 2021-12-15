Документ ухвалили 89 голосами проти 10 і відправили на підпис президента Байдена після кількох тижнів затримки

Сенат США ухвалив оборонний бюджет країни, який передбачає виділення України 300 млн доларів військової допомоги. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на видання Axios.

Як повідомляється, загальний обсяг бюджету становить 770 млрд доларів. Документ передбачає виділення 300 млн доларів для надання підтримки Україні. Це на 50 млн доларів більше, ніж робив запит президент Джозеф Байден. Допомога включає 75 млн доларів на летальне озброєння.

Документ ухвалили 89 голосами проти 10 і відправили на підпис президента Байдена після кількох тижнів затримки.

Крім того, з проекту бюджету прибрали поправку, яка передбачала санкції проти газопроводу «Північний потік – 2». Оборонний бюджет також передбачає 4 млрд доларів для Європейської оборонної ініціативи та 150 млн доларів для співробітництва у сфері безпеки в країнах Балтії.

УП нагадує, що щорічний оборонний законопроєкт передбачає фінансування та визначає політику Пентагону. Він приймається Конгресом на двопартійній основі щороку протягом останніх шести десятиліть.

До слова, цього року Україна отримала від США військову допомогу у вигляді боєприпасів, озброєння, медобладнання, катерів та багато іншого. У МЗС України повідомили, що матеріально-технічна допомога США українській стороні у 2021 році становила понад 130 млн доларів.