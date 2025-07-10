На російських сайтах оприлюднили фото та відео нібито з камери відеоспостереження

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов спростував фейк про крематорій, де нібито знищують тіла невпізнаних українських військових. Згідно з інформацією, яку поширили проросійські медіа й соцмережі, такий крематорій розташований на Тернопільщині.

Російські ЗМІ та телеграм-канали активно поширюють відео буцімто з камери спостереження, що розташована всередині невідомо приміщення, де троє людей в захисних костюмах кладуть мішок у спалювальну піч. На російських сайтах стверджується, що це відбувається у крематорії на території Тернопільської області. А тіла спалюють для того, щоб нібито «уникнути виплат компенсацій».

Уповноважений спростував цей фейк. «Насправді це чергова фейкова постановка російських пропагандистів. У Тернополі та області немає жодного крематорію. Відповідно, відео та інформація, які поширюють ворожі канали, – фейк», – зазначив Артур Добросердов у своєму дописі у фейсбуці.

За його словами, подібна інформація має на меті дискредитувати державу та посіяти зневіру серед родин військових.

Додамо, що в Україні є всього три крематорії – у Києві, Харкові та Одесі. Ще в кількох містах їх не добудували чи лише проєктують. Так, у Львові на початку 2025 року заклали капсулу на будівництво крематорію.