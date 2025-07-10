Закарпатця затримали під час підготовки до підпалу адмінбудівлі

Правоохоронці затримали мешканця Тячівського району, який на замовлення РФ підпалював об’єкти «Укрзалізниці» та логістичних компаній. 22-річному закарпатцю загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 10 липня, юнака завербувало ФСБ у телеграмі. Спочатку російські куратори запропонували закарпатцеві заробити на підпалі будь-якого об’єкта – на власний вибір. Першим об’єктом, який обрав зловмисник, стало приміщення служби кур’єрської доставки на Тячівщині.

Вночі, діючи за інструкціями, він розбив вікно, облив його легкозаймистою рідиною та підпалив, надіславши кураторам відеозвіт з місця злочину. За це агенту мали заплатити, однак грошей він так і не отримав.

«Натомість зловмисник отримав нову вказівку – підпалити ще один об’єкт. Цього разу мішенню стали релейна та батарейна шафи на залізниці. Попри підпал, обладнання залишилося повністю функціональним. Правоохоронці затримали фігуранта під час підготовки до чергового злочину – підпалу адміністративних будівель органів державної влади», – зазначили в СБУ.

Під час обшуків у закарпатця вилучили фрагменти переписки з російськими кураторами. Затриманому оголосили про підозри за ч. 2 ст. 113 ККУ (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження майна шляхом підпалу) та взяли під варту без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.