Рахівський районний суд Закарпатської області виніс вирок двом закарпатцям, які підпалили трансформаторні підстанції та зняли це на відео, яке згодом у соцмережах поширювали представники спецслужб РФ. За вчинення диверсій їм призначили по 9 років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднений у судовому реєстрі у травні 2025 року, випадки трапились у листопаді 2024 року у селищі Ясіня на Закарпатті. Євген Франц та Юрій Маскалюк погодились на пропозицію невстановлених осіб щодо вчинення підпалів обладнання та об’єктів критичної інфраструктури на території селища Ясіня.

Вони обрали комплектну трансформаторну підстанцію, купили бензин та мастило. Надалі один з підозрюваних облив підстанцію запальною сумішшю та підпалив, а інший знімав це на відео. Диверсанти також зафіксували точні координати підстанції за допомогою спеціального застосунку. Відео відправили замовнику, який заплатив за роботу 8 тис. грн.

Після цього закарпатці вирішили продовжити підпали та обрали наступну ціль, яку узгодили з замовником. Йдеться про елементи системи енергозабезпечення мобільного оператора «Київстар» – ділки діяли за тією ж схемою та зняли все на відео, яке згодом поширили спецслужби РФ у соцмережах як приклад для вчинення інших підпалів на території України. Євген Франц та Юрій Маскалюк підпалили також ще одну підстанцію, яка забезпечує розподіл електроенергії станціям мобільних операторів lifecell та Vodafone.

Закарпатцям оголосили підозри за фактом вчиненні диверсій. У травні 2025 року вони уклали угоди про визнання винуватості з прокурором. З вироку не відомо, чи слідство встановило особу замовника, який оплачував вчинення диверсій. Цю справу розглянула колегія суддів у складі Олени Попової, Марії Марусяк, Віктора Ластовичака.

Євгену Францу та Юрію Маскалюку призначили по 9 років тюрми з конфіскацією майна, а також зобов’язали відшкодувати витрати на проведення експертиз. На вирок ще можна подати апеляції.