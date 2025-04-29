Хлопці підпалювали обʼєкти Укрзалізниці

У Львові затримали двох юнаків віком 17 і 18 років, які за вказівкою російських спецслужб вчинили диверсію. Учні місцевого професійного училища підпалювали релейні шафи сигнальної установки «Укрзалізниці». Про це 29 квітня повідомили в СБУ та Нацполіції.

«Двоє учнів одного з львівських професійних училищ – 17-річний мешканець Тернопільської області та житель Запоріжжя віком 18 років, були завербовані співробітниками ворожих спецслужб та виконували їхні завдання, зокрема, знищували залізничні релейні шафи», – повідомили у Нацполіції Львівщини.

Підлітків затримали під час підпалу чергової релейної шафи. Вони виконували вказівки російських спецслужб, а потім звітували своєму куратору та отримували за це винагороду. Для доказу підпалів релейних шаф вони знімали відео.

У СБУ додали, що підлітки потрапили в поле зору представників російських спецслужб у Telegram-каналах з пошуку легких заробітків.

«Зловмисники виконували завдання російського куратора та знищували об’єкти залізниці. Для цього використовували легкозаймисту суміш та фіксували на відео загоряння релейних шаф, аби звітувати перед ворогом. У їхніх телефонах виявлено переписку із російським куратором, відео на яких фігуранти здійснюють підпали та скріни транзакції оплати за виконані завдання», – зазначили в СБУ Львівщини.

фото поліції та СБУ

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 ККУ (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає позбавлення волі на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.