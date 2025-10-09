Закарпатця затримали у липні 2025 року під час підготовки до підпалу адмінбудівлі

Тячівський районний суд визнав місцевого мешканця Івана Пітуха винним у диверсії та умисному пошкодженні майна шляхом підпалу і призначив йому 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок винесли 3 жовтня. Йдеться про 22-річного закарпатця, який на замовлення спецслужб РФ підпалив релейну шафу «Укрзалізниці» та приміщення служби кур’єрської доставки на Тячівщині.

«Діючи за інструкціями з ФСБ, він уночі розбив вікно, облив його легкозаймистою рідиною та підпалив. Внаслідок цих дій виникло локальне займання й задимлення. Своїм кураторам про виконане завдання палій відзвітувався, надіславши їм відео з місця злочину. За це агенту мали заплатити, але обіцяних коштів він так і не отримав», – розповіли в СБУ.

Закарпатця затримали у липні 2025 року під час підготовки до підпалу адмінбудівлі.

Під час судового засідання Іван Пітух розкаявся у вчиненому, уклавши з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Мар’яна Сойма визнала закарпатця винним у диверсії та умисному пошкодженні майна шляхом підпалу і призначила йому 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вирок можуть подати апеляцію.