Хворобу підтвердили у трьох тварин із понад 200, які перебувають на фермі

На Львівщині на фермі для розведення свиней виявили спалах африканської чуми. Хворобу підтвердили у трьох тварин із понад 200, які перебувають на фермі. На виїздах із господарства встановили блокпости.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, у середу, 9 липня, на фермі «Говорін» у селі Річки Рава-Руської міської громади підтвердили африканську чуму у трьох свиней. Загалом на господарстві перебуває понад 200 свиней. На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Львівській РВА ухвалили рішення:

визначити зони захисту в радіусі 3 км від урочища «Дудове» біля Річок, а також самого села Річки та Забір’я;

визначити зоною спостереження в радіусі 10 км від ферми – села Піддубне та Михайлівка Белзької громади, села Рата, Шабельня, Бурове, Зелена Гута, Лужки, Равське, Синьковичі Рава-Руської громади та саме місто;

встановити блокпости поліції на виїзді з урочища «Дудове» з осередку з ферми, аби не допустити вивезення свиней чи м’ясної продукції;

затвердити планові заходи з ліквідації захворювання африканської чуми свиней у фермерському господарстві «Говорін».

Зазначимо, що африканська чума свиней (АЧС) – це вірусне захворювання, що вражає свиней усіх видів, від домашніх до диких. Вірус передається через прямий контакт з інфікованими тваринами або їхніми виділеннями, а також через забруднені корми, воду, транспорт, одяг або інструменти. Захворювання призводить до швидкої загибелі свиней протягом декількох днів після інфікування.