Трупи диких свиней знайшли за 1 км від кордону

В одному із мисливських угідь на Буковині виявили трупи кабанів, заражених африканською чумою. Дві мертві дикі свині знайшли за 1 км від кордону з Молдовою. На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Дністровській райдержадміністрації 16 січня ухвалили рішення запровадити карантинну зону на території п'яти населених пунктів та двох мисливських угідь.

Трупи двох диких свиней неподалік молдовського кордону виявили мисливці 15 січня. Загиблих тварин знайшли на території мисливського угіддя громадської організації «Бесарабський мисливиць». Представники цієї ГО про це й випадок повідомили спеціалістам головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

«Експерти Дністровської районної державної ветлікарні та управління Держпродспоживслужби виїхали на місце та відібрали зразки патологічного матеріалу легень, селезінки, нирок. Усе це відправили на дослідження. 16 січня з Івано-Франківської державної лабораторії Держпродспоживслужби надали висновок про виявлення вірусу африканської чуми свиней в зразках», – повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

Після відбору патологічних зразків трупи диких свиней спалили, щоб запобігти поширенню небезпечного вірусу. Також на території, де виявили мертвих кабанів, оголосили карантин. Про це повідомили 17 січня на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Дністровській РДА.

Зокрема, мисливські угіддя ГО «Бесарабський мисливиць», урочище «Захарівське» та місце спалювання трупів, а саме територія поруч з ямою Беккері в с. Романківці Дністровського району, експерти означили, як осередок поширення африканської чуми свиней. До карантинної зони в межах 3 км увійшли також населені пункти: с. Нова Олексіївка, с. Романківці, с. Струмок, Сокирянської громади та с. Нова Слобода, с. Шишківці Вашковецької громади Дністровського району Чернівецької області.

В населених пунктах, які входять в 10 кілометрову зону нагляду, також проводитимуть спеціальні заходи. До неї увійшли 13 сіл – Грубна, Сербичани, Гвіздівці, Олексіївка, Шебутинці, Селище, Іванівці, Братанівка, Лопатів, Кулешівка, Вітрянка, Покровка, Вашківці Дністровського району Чернівецької області.