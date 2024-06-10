12 туш свиней виявили на острівці неподалік монастиря і свиноферми

У Чернівцях на березі Прута невідомі влаштували звалище туш свиней. Розрубані частини тварин помітили місцеві жителі, які і повідомили в поліцію, яка звернулася до Держпродспоживслужби. Фахівці з’ясували, що свині заражені небезпечною недугою – африканською чумою свиней, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У місті оголосили карантин.

Місцеві мешканці звернулися до поліції у неділю, 9 червня, і повідомили, що на острівці на березі річки Прут лежать розрубані частини свиней. За їхніми словами, від звалища йшов дуже різкий запах, тому, скоріше за все, туші свиней вивезли туди кілька днів тому. У поліції Буковини повідомили ZAXID.NET, що виїжджали на місце звалища та розпочали перевірку.

Про цей інцидент також повідомили фахівців обласної Держпродспоживслужби, фахівці якої зʼясували, що на острівець вивезли 12 частин туш дорослих свиней та двомісячне порося. Усі тварини були заражені африканською чумою, що підтвердило дослідження Регіональної державної лабораторії в Івано-Франківську 10 червня. «Скоріш за все ці туші хтось приніс на острівець, вода не могла винести їх на берег. Маркування на тушах не було», – повідомила перша заступниця начальника Держпродспоживслужби у Чернівецькій області Анжела Косован медіаагенству АСС.

Залишки туш фахівці знищили та провели дезінфекцію. Наразі правоохоронці з’ясовують хто міг перенести туші на берег Прута і шукають невідомих зловмисників. За даними ZAXID.NET, звалище облаштували поруч з монастирем та невеликою фермою. Ймовірно, йдеться про чоловічий монастир УПЦ Різдва Богородиці «Гореча», розташований на березі Прута на східній околиці міста.

У Чернівцях оголосили карантин через виявлену африканську чуму свиней. Працівники Держпродспоживслужби будуть обходити всі двори приватних будинків і оглядатимуть свійських тварин. При найменших проявах захворювання тварин конфісковуватимуть і знищуватимуть. Також перевірятимуть господарства, які розташовані вниз по течії річки Прут.

Додамо, що африканська чума свиней (АЧС) – це дуже небезпечне та невиліковне інфекційне захворювання, яке вражає свиней. Хвороба майже завжди призводить до смерті уражених тварин. Смертельний результат майже стовідсотковий, незалежно від віку та способу проникнення вірусу в організм. Легкі шляхи передачі: вірус передається через слину, сечу, кров або фекалії заражених тварин. Носіями можуть бути як хворі, так і недавно захворілі свині.