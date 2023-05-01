На Волині виявили випадок африканської чуми свиней. Як повідомили у Ковельській районній адміністрації, труп інфікованої тварини 27 квітня виявив єгер Сьомаківського лісництва при обході лісових угідь в урочищі «Зінькова».

«Відібрані проби біоматеріалу від загиблої дикої свині перевірили фахівці Волинської міжрегіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Було встановлено діагноз африканська чума свиней», – уточнюють у Маневицькій селищній раді.

Після розтину тварину захоронили, а на території провели дезінфекцію. Додамо, що на Волині африканську чуму свиней востаннє фіксували в 2020 році. Тоді труп інфікованого кабана виявили у Голобському лісництві цього ж Ковельського району.

У природних умовах на африканську чуму свиней можуть занедужати як свійські, так і дикі свині. Джерелом збудника інфекції є хворі тварини, людям хвороба не загрожує. Збудник передається через корм, пасовища, транспортні засоби. Також механічними переносниками вірусу можуть бути птахи, люди, домашні та дикі тварини і гризуни, які контактували з інфікованими тваринами.