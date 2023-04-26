Мешканець Волині захворів на ботулізм після вживання консервованих грибів домашнього приготування. До медиків він звернувся, коли в нього почало двоїтись в очах і стало важко ковтати. 45-річний чоловік майже два тижні провів у медзакладі, наразі його виписали у задовільному стані.

Як повідомила прес-служба Волинського обласного центру контролю хвороб, до медиків звернувся пацієнт 1978 року народження, що мешкає у Камінь-Каширському районі. Чоловік розповів, що вживав консервовані гриби домашнього приготування, але незабаром йому різко стало погано.

«Чоловіка госпіталізували до Волинської обласної інфекційної лікарні. Пацієнт 13 днів провів у відділенні з діагнозом ботулізм. Стан пацієнта характеризувався як середньої важкості. Хворому у відділенні було введено протиботулістичну сиворотку. Кілька днів тому його виписали з лікарні. Стан здоров’я – задовільний», – йдеться у повідомленні.

Це перший випадок захворювання на ботулізм в області цього року. Торік таких випадків було вісім.

Додамо, що ботулізм – це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Перші симптоми захворювання можуть виникнути вже за дві години після споживання зараженої їжі. Але найчастіше симптоми проявляються через 12–24 години. Бувають випадки, коли вони виникають і значно пізніше — наприклад, на четверту добу.

Симптоми ботулізму:

порушення близького зору — ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;

сильно виражена сухість у роті;

важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);

підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;

запаморочення;

короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім — стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп);

ураження м’язів шиї та кінцівок.

У важких випадках людину турбує відчуття нестачі повітря, тягар в грудній клітці, розвивається дихальна недостатність. За перших проявів таких симптомів необхідно негайно викликати медиків, оскільки ботулізм без лікування призводить до летальних наслідків.