У одному з навчальних закладів Луцького району виявили спалах епідемічного паротиту. Хворобу в народі називають «свинкою». Епідеміологи кажуть, що йдеться про шістьох хворих. За два тижні до цього у Луцькому районі на паротит захворіла ціла родина – відомо, що діти навчаються в цьому навчальному закладі.

Зазначимо, що спалах епідпаротиту в Луцькому районі зафіксували 14 лютого. Тоді захворіли шестеро членів однієї родини, з них п'ятеро – діти. Хворі перебували у стані середньої важкості.

Епідеміологи розпочали нагляд за родиною та контактними особами. У середу, 1 березня, в прес-службі Волинського центру контролю хвороб повідомили, що виявлені нові випадки хвороби у одному з навчальних закладів Луцького району. Втім, епідеміологи не уточнюють, у якому стані недужі.

«Вивчено вакцинальний статус учнів та персоналу школи – всі вакциновані проти епідемічного паротиту. В родині, де стався спалах – двоє дітей щеплені, четверо – не вакциновані», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у Волинській області нечасто реєстрували випадки епідемічного паротиту. Всього за останні десять років захворіли 54 особи.

Епідемічний паротит за характерну клінічну картину в народі називають «свинкою». Найчастіше захворювання трапляється в дитячому чи підлітковому віці. Викликане параміксовірусом, воно є не настільки заразним, як вітрянка чи кір, але ще більш небезпечним, бо вражає залозисту тканину та викликає її збільшення. Саме тому характерним симптомом є виражений набряк привушних залоз та зміна зовнішнього вигляду людини.

Захворювання супроводжується гарячкою, загальною інтоксикацією, ураженням слинних, а іноді статевих, молочних та підшлункової залоз, центральної нервової системи. Найнадійнішим способом попередження хвороби є вакцинація.