У лісництві на Волині виявили заражений африканською чумою труп свині
Із 8 квітня у Муравищенському лісництві – карантин
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У Муравищенському лісництві Луцького району встановили трьохкілометрову карантинну зону через зафіксований випадок африканської чуми свиней. Про це 8 квітня повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби Волинської області.
Лісники виявили труп тварини під час обходу території ввечері 3 квітня. Про випадок проінформували районне управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Наступного дня на місце події приїхала комісія, яка обстежила ділянку й зафіксувала випадок африканської чуми свиней.
«Місце загибелі тварини знаходиться за 4 км від села Муравище, 6 км від села Городище та 6 км від села Гайове. Ветеринари провели відбір зразку, а також вимушену дезінфекцію місця загибелі дикої свині», – зазначають у Держпродспоживслужбі.
Відтак, ветеринари оглянули свиней у селі Муравище, а мисливці та лісники шукали хворих і загиблих тварин, однак більше випадків захворювання не виявили.
У понеділок, 8 квітня, відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, яка вирішила:
- встановити зону захисту в радіусі 3 км навколо кварталу №49 мисливських угідь Муравищенського лісництва;
- встановити зону спостереження в радіусі 10 км від зовнішніх меж зони захисту у трьох селах: Муравище, Городище, Гайове.
- зняти карантин з Муравищенського лісництва не раніше ніж через 40 днів після проведення всіх заходів згідно «Плану заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання».
Додамо, що африканська чума свиней – інфекційне захворювання свійських та різних видів диких свиней. Збудник передається через корм, пасовища, транспортні засоби. Також механічними переносниками вірусу можуть бути птахи, люди, домашні та дикі тварини і гризуни, які контактували з інфікованими тваринами. Людям хвороба не загрожує.