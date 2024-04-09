У Муравищенському лісництві Луцького району встановили трьохкілометрову карантинну зону через зафіксований випадок африканської чуми свиней. Про це 8 квітня повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби Волинської області.

Лісники виявили труп тварини під час обходу території ввечері 3 квітня. Про випадок проінформували районне управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Наступного дня на місце події приїхала комісія, яка обстежила ділянку й зафіксувала випадок африканської чуми свиней.

«Місце загибелі тварини знаходиться за 4 км від села Муравище, 6 км від села Городище та 6 км від села Гайове. Ветеринари провели відбір зразку, а також вимушену дезінфекцію місця загибелі дикої свині», – зазначають у Держпродспоживслужбі.

Відтак, ветеринари оглянули свиней у селі Муравище, а мисливці та лісники шукали хворих і загиблих тварин, однак більше випадків захворювання не виявили.

У понеділок, 8 квітня, відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, яка вирішила:

встановити зону захисту в радіусі 3 км навколо кварталу №49 мисливських угідь Муравищенського лісництва;

встановити зону спостереження в радіусі 10 км від зовнішніх меж зони захисту у трьох селах: Муравище, Городище, Гайове.

зняти карантин з Муравищенського лісництва не раніше ніж через 40 днів після проведення всіх заходів згідно «Плану заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання».

Додамо, що африканська чума свиней – інфекційне захворювання свійських та різних видів диких свиней. Збудник передається через корм, пасовища, транспортні засоби. Також механічними переносниками вірусу можуть бути птахи, люди, домашні та дикі тварини і гризуни, які контактували з інфікованими тваринами. Людям хвороба не загрожує.