Біля села Синове Ковельського району в радіусі трьох кілометрів від місцевого лісництва встановили карантинну зону. У громаді зафіксували випадок африканської чуми свиней. Про це 19 березня повідомив голова Сереховичівської громади Ростислав Шиманський.

«В урочищі "Тополя", на відстані 3,7 км від села Синове, виявлено трупи двох диких свиней, які загинули від африканської чуми свиней. Встановлена трьохкілометрова карантинна зона та десятикілометрова санітарна зона контролю. Працівники проводять огляд території на факт виявлення нових випадків падежу диких тварин, яких більше поки не виявлено», – зауважив Ростислав Шиманський.

На позачерговому засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії прийняли рішення про запровадження карантину, який діятиме 40 днів. Крім того, мобільні групи проведуть у районі заходи щодо припинення діяльності стихійних ринків та інших несанкціонованих місць торгівлі живими тваринами та продукцією тваринного походження, а також контролюватимуть наявність супровідних ветеринарних документів на продаж тварин.

Голова громади Ростислав Шиманський зазначив, що у разі виявлення захворювання чи загибелі домашніх свиней місцеві жителі мають повідомляти сільську раду, поліцію або Держпродспоживслужбу.

Додамо, що африканська чума свиней – інфекційне захворювання свійських та різних видів диких свиней. Збудник передається через корм, пасовища, транспортні засоби. Також механічними переносниками вірусу можуть бути птахи, люди, домашні та дикі тварини і гризуни, які контактували з інфікованими тваринами. Людям хвороба не загрожує.