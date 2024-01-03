Мертвих лебедів виявили біля каналу в селі Корнин

На Рівненщині виявили спалах пташиного грипу серед диких лебедів. Аби хвороба не розповсюдилась на свійських птахів, в частині Корнинської громади запровадили карантинні обмеження.

Як повідомила Держпродспоживслужба Волині, мертвих лебедів виявили на території осушувальної системи «Загороща», це магістральний канал Південного міжрайонного управління водного господарства в селі Корнин.Всього нарахували вісім мертвих птахів. Пташиний грип у них підтвердили 2 січня.

У зв’язку з цим Рівненська РДА прийняла рішення ввести карантинні обмеження, повідомили у Корнинській громаді. Йдеться про водойму та узбережжя каналу в межах села Корнин до адмінмежі з Квасиловом та Загорощею.

«Оголошено буферну зону в радіусі 3 км, в яку входять село Загороща Корнинської сільської ради, східна частина міста Здолбунів, селища Квасилів, мисливські угіддя Рівненського обласного відокремленого підрозділу всеукраїнської громадської організації ФМСУ», – йдеться у повідомленні.

В осередку захворювання спеціалісти проводитимуть нагляд за станом птиці на птахівничих фермах та в особистих селянських господарствах, аби вчасно виявити нові випадки хвороби. Із буферної зони заборонили вивозити в інші господарства птицю, яйця чи інші продукти птахівництва. Погодження на вивіз даватиме лише інспектор ветеринарної медицини. Крім того, на території громади заборонили проведення ярмарків, виставок, базарів чи інших місць скупчення птиці.

Мешканців закликають повідомляти сільську раду чи Рівненську районну державну лікарню ветеринарної медицини про підозри на хворобу, або ж про мертву птицю.

Додамо, що пташиний грип — це масове захворювання диких птахів та домашньої птиці, спричинене вірусами групи А. Хвороба може передаватися від хворої птиці людині, а також від птиці до птиці.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Рукшинській громаді Чернівецької області фахівці Держпродспоживслужби зареєстрували випадки пташиного грипу. Від недуги також померли дикі лебеді.