Сказ у лисиць виявили на території Коломийського та Калуського району

На території Городенківської громади Коломийського району та Калуської громади Калуського району виявили випадки сказу лисиць. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія оголосила в громадах карантинні обмеження.

Як повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області 12 грудня, сказ у лисиць на території Коломийського та Калуського району виявили після досліджень паталогічних матеріалів 4 і 8 грудня.

«З метою координації дій з ліквідації захворювання проведено засідання Державних надзвичайних протиепізоотичних комісій, рішеннями яких затверджено плани заходів з ліквідації сказу, визначено неблагополучні території та накладено карантинні обмеження», – інформують у Держпродспоживслужбі.

У громадах Прикарпаття, в яких виявили сказ лисиць, проведуть заходи, щоб не допустити поширення захворювання за їх межами.