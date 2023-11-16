За рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Витвицькій сільській раді, територію села Витвиці оголошено неблагополучною

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія оголосила карантин у селі Витвиця Калуського району через виявлений у кота сказ. У селі проводиться роз’яснювальна робота та профілактичні щеплення всіх сприятливих тварин проти сказу.

За інформацію представника головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Тараса Богачова, повідомлення про укус котом людей отримано 7-8 листопада, а 10 листопада тварина загинула.

«Того ж дня труп відправлений на дослідження в Івано-Франківську регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби для вірусологічного дослідження на сказ. Відповідно до звіту про результати дослідження біологічного матеріалу у даному патматеріалі виявлено збудника сказу», – повідомили в середу, 15 листопада, у Витвицькій сільській раді.

Територію села Витвиці оголошено неблагополучною, 2-кілометрову відстань від села – загрозливою зоною, а 5-кілометрову – зоною спостереження. Обмеження будуть зняті через 2 місяці від останнього випадку захворювання, за умов виконання всіх карантинних заходів.