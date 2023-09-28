Дорослий шкідник вражає плоди кукурудзи, а личинки – корені

У селі Колодяжне на Волині запровадили карантин через кукурудзяного жука. Шкідник уразив 15 га полів сільськогосподарського ТОВ ім. Лесі Українки, що біля Ковелі.

Як повідомила Держпродспоживслужба Волині, при проведенні фітосанітарного моніторингу сільськогосподарських полів державний інспектор виявив шкідника на полях СТзОВ ім. Лесі Українки. За оцінками спеціалістів, наразі західний кукурудзяний жук уразив 15 га посівів.

«У зв’язку з його надзвичайною шкідливістю та здатністю до інтенсивного розповсюдження, для запобігання подальшого поширення західного кукурудзяного жука на вільні території запроваджено карантинний режим», – йдеться у повідомленні.

У розпорядженні голови Ковельської районної військової адміністрації від 27 вересня йдеться, що у виявленому вогнищі необхідно сіяти стійкі до шкідника культури, а також позбавлятись жуків, використовуючи інсектициди та феромонні пастки. Ситуацію у карантинній зоні щороку контролюватимуть працівники Держпродспожислужби. Водночас скільки часу триватиме карантин, не зазначено.

Додамо, що західний кукурудзяний жук – обмежено поширений в Україні карантинний шкідник. Зустрічається переважно в західних областях України, з періодичною появою трохи східніше. Ареал його розповсюдження щороку збільшується.

Шкодять дві стадії розвитку шкідника — личинка та імаго. Личинки пошкоджують корені кукурудзи, а у стадії імаго вони живляться кукурудзяними качанами.