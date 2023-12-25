На Буковині зафіксували пташиний грип

У Рукшинській територіальній громаді Чернівецької області фахівці Держпродспоживслужби зареєстрували випадки пташиного грипу. Від недуги померли дикі лебеді, повідомили у Держпродспоживслужбі.

Мертвих лебедів фахівці виявили на узбережжі річки Дністер. У птахів відібрали біологічні проби. Дослідження показало, що птахи померли від грипу птиці.

«З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху грипу птиці 23.12.2023 проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Дністровській районній військовій адміністрації, рішенням якої затверджено план з ліквідації захворювання, визначені межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду», – йдеться у повідомленні.

В осередку захворювання фахівці працюють над локалізацією та недопущенню поширення вірусу пташиного грипу.

Додамо, Пташиний грип — масове захворювання диких птахів та домашньої птиці, спричинене вірусами групи А. Хвороба може передаватися від хворої птиці людині, а також від птиці до птиці. Окрім людей та птахів заразитися можуть і тварини (свині, коні, тхори, тюлені та кити).