Про інші випадки зараження людей цим штамом в світі раніше не повідомлялося

1 червня національна комісія охорони здоров’я Китаю заявила про перший підтверджений випадок зараження людини штамом пташиного грипу H10N3. Про це повідомляє агенція Reuters.

41-річний чоловік у східній провінції Цзянсу був госпіталізований 28 квітня через підвищення температури та інші симптоми. 28 травня йому було поставлено діагноз «пташиний грип H10N3». У комісії при цьому не наводять подробиць про те, як чоловік був заражений вірусом.

Пацієнт перебував у стабільному стані і був готовий до виписки з лікарні. У його близьких не виявили інших випадків захворювання.

Як наголосили у комісії, про інші випадки зараження людей цим штамом в світі раніше не повідомлялося. H10N3 – це низькопатогенний штам вірусу домашньої птиці, і ризик зараження ним людини був дуже низьким, додали в комісії.

Пташиний грип – це різновид грипу, що уражає птахів (особливо сприйнятливі кури та індички), а також деякі види ссавців. Хворобу спричинюють 16 субтипів вірусу грипу типу А.

Перший підтверджений випадок зараження людей пташиним грипом трапився в Гонконзі 1997 року, коли субтип H5N1 спричинив тяжке респіраторне захворювання у 18 осіб, з яких 6 померли.

Віруси пташиного грипу можуть інфікувати інші види тварин, а також людей. Люди заражаються пташиним грипом при тісному контакті з хворими домашньою птицею під час нагляду за ними, забою і обробки.

Природним резервуаром вірусу пташиного грипу і причиною заносу інфекції у домашні господарства є мігруючі водоплавні птахи — найчастіше дикі качки (завдяки своїй природній резистентності вони найменш сприйнятливі до інфекції і в процесі міграції можуть подолати значні відстані).

Хвороба в домашньої птиці перебігає дуже швидко. Буквально протягом 1-2 днів з моменту захворювання вона помирає.